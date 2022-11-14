Агата Муцениеце высказала желание снова поучаствовать в шоу «Ледниковый период-2022»

Агата Муцениеце заявила, что хочет принять участие в телешоу «Ледниковый период-2022». В новом выпуске программы, которая выйдет 19 ноября на «Первом канале», актриса появится в составе жюри.

Среди прочих судить участников будут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Чайковская. Присоединятся к ним Евгений Писарев и Агата Муцениеце. Увидев своего бывшего партнера по льду, Муцениеце вспомнила, как она принимала участие в ледовом проекте в минувшем сезоне и захотела вновь вернуться на проект.

«Мне так захотелось сразу выйти на лед! Нам с тобой не хватало таких номеров, чтобы подурачиться. Ребята, вы пупсики!», — сказала Агата.

Напомним, что в прошедшем сезоне Агата Муцениеце каталась с Александром Энбертом. Пара была очень яркой и полюбилясь зрителям. Тогда артистка признавалась, что будет очень скучать по проекту.