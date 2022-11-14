Телеведущая Алла Михеева рассказала о совместной работе с Константином Эрнстом в жюри КВН

Алла Михеева регулярно принимает участие в разных программах Первого канала. Актриса давно стала его полноценным амбассадором. Взращенная на шоу «Вечерний Ургант» знаменитая блондинка прекрасно вписалась в жюри КВН, и в ледовый телепроект «Ледниковый период», где сейчас она борется за победу с остальными звездами.

Алла решила рассказать, что ей очень приятно сидеть среди членов жюри рядом с добрым и улыбчивым человеком Константином Эрнстом.

Мы все время переглядываемся, понравилась шутка или не понравилась. В этот момент с Константином Львовичем происходит другой контакт. Улыбайтесь чаще, - высказалась она.

Телеведущая также добавила, что ей повезло, поскольку генерального директора Первого канала она видит именно таким. Артистка призналась, что в это время испытывает истинное наслаждение.