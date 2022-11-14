Алла Михеева сделала громкое заявление о местонахождении шоумена Ивана Урганта

Алла Михеева сделала громкое заявление. Она рассказала о местонахождении экс-начальника Ивана Урганта. Телеведущая искренне удивлена и возмущена. Она не понимает откуда появилось так много критики в адрес популярного шоумена.

«Не знаю, почему на Ивана обрушилось столько хейта. Он никуда дальше, чем Тимати вместе со мной на серф-кемп, не уезжал. Иван Андреевич сейчас в Москве, он ходит на работу в «Останкино». Нашу студию не разбирали, поэтому, я очень надеюсь, что скоро наступит время, когда порадуем вас новыми выпусками и самым замечательным в мире ведущим. Пока мы вместе креативим, занимаемся разработкой новых проектов», – говорит теледива.

По словам Михеевой, они с коллегами в настоящее время занимаются разработкой нового проекта. Ведущим программы станет Митя Хрусталев. Алла также искренне надеется, что «Вечерний Ургант» очень скоро появится на российском телевидении.