Бабичев предрек изменения в российском шоу-бизнесе из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

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Бабичев предрек изменения в российском шоу-бизнесе из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ
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Фото из открытых источников

Артисты, которые регулярно любят устраивать эпатажные шоу, могут затаиться и «прощупать» ситуацию на фоне нового закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

По словам эксперта, эти представители российского шоу-бизнеса будут смотреть, что из себя представляет закон, а также насколько серьезными станут проверки. Звезды будут следить за тем, за что именно их могут наказать.

Мне кажется, что артисты, у которых были красочные, яркие постановки с переодеваниями, на время воздержатся от подобных номеров. Если сцены есть в программе, то их могут исключить. Но в таком формате ничего нового точно создавать не будут, — считает Бабичев.

Музыкальный критик подчеркнул, что артистам еще необходимо прожить какое-то время после принятия законопректа и посмотреть, что и как будет дальше.

Напомним, 27 октября в Госдуме единогласно в  первом чтении приняли пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии в РФ, включая СМИ, Интернет, рекламу, литературу и кино. Также введены административные статьи, которые предусматривают крупные штрафы за нарушение этого закона.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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