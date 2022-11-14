Беглов продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов российских регионов

Управленческие провалы Александра Беглова и его команды, а также неспособность высокопоставленного чиновника воспринимать критику, находят отражение в продолжающемся падении рейтинга петербургского градоначальника. По данным Telegram-канала «Полит-Брокер», в обновленном рейтинге глав регионов Российской Федерации акции губернатора Северной столицы в очередной раз показывают снижение.

Ряд социологических исследований, проведенных ранее, показали, что на выборах нынешний губернатор Санкт-Петербурга не смог бы набрать в свою поддержку боле 3% голосов. Это обусловлено тем, что глава Смольного систематически не справляется со своими обязанностями. В частности, в текущем году его администрация фактически провалила реализацию нескольких важных для города реформ. Кроме того, предложенный Бегловым откровенно «сырой» закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), не учитывающий интересы собственников жилья в «хрущевках», спровоцировал широкий общественный резонанс. Помимо этого, немало нареканий в адрес градоначальника поступает в связи с незаконным разрушением объектов культурного наследия.

Напомним, с начала 2022 года петербуржцы массово жалуются на антисанитарию на придомовых контейнерных площадках и некачественную работу «Невского экологического оператора» (НЭО), ответственного за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Однако за более чем десять месяцев Беглов так и не решил эту проблему, ставшую уже системной. В Смольном, несмотря на нескончаемый поток обращений горожан по поводу несоблюдения ответственным регоператором НЭО и его подрядчиками графика вывоза мусора, фактически ничего не предпринимают. Грязь и горы неубранных отходов на помойках стали одним из ключевых факторов роста популяции крыс и мышей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начался переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). В аппарате губернатора Александра Беглова заявляли, что данная реформа упростит процесс перемещения по мегаполису, а обновление подвижного состава поспособствует повышению комфорта и безопасности пассажиров. Однако на практике все оказалось несколько иначе — еще на первом этапе реализации НМТО жители Северной столицы столкнулись с множеством неудобств, которые за семь с лишним месяцев в городском Комитете по транспорту так и не устранили. Скорее всего, эти обстоятельства наряду с другими ошибками градоначальника сказываются на снижении его рейтинга.

Несмотря на приостановку до 1 января 2024 года с подачи Беглова отдельных положений резонансного проекта КРТ, инициированного им же, резонансный закон по-прежнему вызывает недовольство тысяч петербуржцев. Владельцы квартир в «обреченных» на снос панельных домах 1957-1970 годов постройки не хотят переезжать из обжитых кварталов с развитой социнфраструктурой и хорошей транспортной доступностью в неудобные «человейники» на окраинах города. Но ни губернатор, ни его ближайшее окружение не отказываются от планов по реализации этого проекта, который, по мнению ряда градозащитников, общественников и депутатов, продвигается Смольным в интересах отдельных крупных застройщиков.

На снижении губернаторского рейтинга Беглова также могли повлиять возбужденные Следственным комитетом РФ по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина уголовные дела на фоне череды сносов в Северной столице исторических зданий, в том числе – являющихся объектами культурного наследия (ОКН). Так, в конце сентября был задержан возглавлявший городской Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров. Ему предъявили превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Внимание следователей привлекли факты незаконного уничтожения ОКН в Петербурге при попустительстве городских властей.

Недовольство жителей Северной столицы губернатором вызвал официальный визит Александра Беглова в Узбекистан, где заявлявший неоднократно о необходимости умерить «хотелки» чиновник потратил 17 млн рублей на организацию концертов в Самарканде и Ташкенте. Всего же эта поездка обошлась бюджету Санкт-Петербурга в 40 млн рублей. Также шквал критики обрушился на нерадивого градоначальника после его недавнего «пиар-поездки» в новом составе «Балтиец» при том, что за последние несколько лет темпы развития петербургского метрополитена затормозились и в Смольном решили более чем в половину сократить расходы на строительство новых станций.

В целом за последнее время произошло немало событий, отразившихся на снижении доверия граждан к Александру Беглову. Как отмечает Telegram-канал «Невский Дозор», падение его акций на бирже губернаторов на фоне многих других ошибок и управленческих провалов может быть связано с задержанием по статье о мошенничестве тесно связанного с Бегловым бизнесмена Ивана Орынчука, которому вменяют хищение 70 млн рублей при работах по реставрации Московского Кремля. СМИ сообщали, что предприниматель недавно был награжден в ходе очередного заседания парламента Северной столицы за добросовестный труд и большой вклад в восстановление города-побратима Мариуполя.