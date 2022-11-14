В Сети показали изменившегося со времени съемок сериала 2000-х годов «Солдаты» Кузьму Соколова

Иван Моховиков прославился благодаря роли в сериале «Солдаты», который покорил зрителей в начале 2000-х годов. Актер сыграл новобранца Кузьму Соколова из маленькой деревни. На этот момент артисту кино было всего 25 лет.

Всего снято 17 сезонов телесериала. Моховиков был единственным артистом, который был в проекте от начала до конца. А недавно стало известно о том, как сегодня живет актер.

Иван еще со студенческих лет женат на своей коллеге, актрисе Ольге Глушко. По словам Моховикова, он с первой встречи четко понял, что Ольга —это его судьба. Жена артиста призналась, что она считает мужа универсальным актером. Женщина подчеркнула, что ее возлюбленный сможет сыграть абсолютно любую роль, которую дадут. Но если нет работы, он с удовольствием хорошо проведет время дома.

Кстати, пара воспитывает единственного сына Макара. Наследнику звездной четы 15 лет и он совершенно не публичный человек.