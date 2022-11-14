Критик Сергей Соседов оценил карьеру артистов Леонида Агутина и SHAMAN

Сергей Соседов решил поделится своим мнением о месте музыканта Леонида Агутина и певца Ярослава Дронова (SHAMAN) на российской сцене. Мнение музыкального критика появилось в Telegram-канале "Звездач".

Соседов похвалил Шамана, он назвал его замечательным исполнителем. Леонида Агутина эксперт сравнил с Филиппом Киркоровым. Сравнение это оказалось не в пользу последнего. Историк музыки отметил, что супруг Анжелики Варум пока что "не надоел" зрителям, поэтому и купается в лучах славы.

"Шаман — это замечательный артист! Леня Агутин не меньше чем Филипп Киркоров на сцене. Он еще не надоел, это не приторно и не слащаво. Можно тортами перекормить, а Леня не надоел, его заслуженно приглашают", — высказался критик.

Отметим, что SHAMAN и Леонид Агутин вошли в рейтинг самых востребованных российских звезд. Список был составлен концертным менеджером Табризом Шахиди.