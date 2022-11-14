Ксения Бородина призналась, что она рада неудачам бывшего мужа Курбана Омарова

На ТНТ началось новое шоу «Женский клуб». В студии знаменитости обсуждают проблемы, с которым сталкиваются женщины.

Ведущими проекта стали актриса Яна Кошкина, юмористка Екатерина Скулкина, телеведущая Ксения Бородина, а также звезда КВН Ольга Картункова и дизайнер Алина Герман. Все женщины добились успеха в карьере, поэтому готовы дать советы тем дамам, кому они нужны.

Тема первой встречи — женщина или карьера.

Звезды в данном вопросе попросили консультацию у создателя марафона желаний Елены Блиновской. Блогер рассказала, что у нее сейчас много дел, что она не спешит никуда и старается ежедневно уделять время только себе. К примеру, в программе модели есть час на хорошую медитацию. На это Ксения Бородина пошутила:

А у меня есть время найти аккаунт моего бывшего и радоваться, что у него сейчас все хреново.

Напомним, телеведущая и Курбан Омаров развелись в минувшем году. Причину разрыва они не озвучили. Сейчас экс-влюбленные не общаются, периодически они поливают друг друга грязью в соцсетях.