МК: эстрадная певица Лолита Милявская выразила мнение о РФ и о лидере Украины Зеленском

Российская эстрадная певица Лолита Милявская долгое время хранила молчание по поводу политической ситуации. В Киеве у артистки оставались мама и дочь. Через несколько месяцев после начала СВО исполнительница вывезла свою семью в Москву, пишет МК.

Сегодня Лолита открыто высказалась по поводу того, что думает. В эфире канала НТВ звезда заявила, что не станет уезжать за рубеж, поскольку не хочет жить там, где надо искать людей, готовых улыбнуться ей в ответ.

«Мне в России хорошо. Буду с ней разделять абсолютно все. Получилось, что с 1987 я вышла замуж за РФ. Мне это государство дало все», - сказала она.

Также исполнительница вспомнила, как однажды ей удалось познакомиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Когда-то давно они работали вместе. По словам Лолиты, Зеленскому нужно было шоу-бизнесом заниматься, а не политикой.

«Я была когда-то влюблена в Зеленского, как в самого лучшего продюсера. Но для меня он — это еще одно доказательство, о чем я постоянно говорила до всех событий. Не нужно артистам никогда заниматься политикой», - добавляет Лолита.