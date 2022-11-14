Московскую квартиру телеведущей Виктории Бони ограбили во время ее поездки во Франции

Телеведущая и блогер Виктория Боня в своей соцсети написала, что ее московскую квартиру ограбили. Ограбление произошло в тот момент, когда звезда находилась во Франции. Поэтому отдых пришлось срочно прервать.

"Меня ограбили. Пока о подробностях не знаю. Не думала, что так может завершится моя поездка в Париж", – отметила Виктория.

При этом блогерша так увлеклась отпуском, что пропустила несколько звонков с сообщением о происшествии.

Боня не уточнила, что именно грабители украли из ее дома. Поговаривают, что злоумышленники вынесли все ценности из жилища.

Кстати, квартиру экс-участницы Дома-2 грабят не в первый раз. Но некоторые СМИ сообщают, что ограблению подверглась не московская квартира, а квартира Виктории в Монако.

Подписчики знаменитости посочувствовали, но отметили, что отчасти она сама виновата. Фолловеры посоветовали звезде не рассказывать в соцсетях, что ее нет дома, так как для бандитов это звучит как настоящее приглашение. По крайней мере, элементарные правила безопасности точно не помешают.