Народная артистка России Лариса Долина назвала певицу Лолиту дерзкой и неповторимой

Лариса Долина поздравила певицу Лолиту Милявскую с днем рождения в своем Telegram-канале. Народная артистка России поделилась пожеланиями с именинницей. Она назвала ее «уникальной, харизматичной, неповторимой, дерзкой, сильной и умной».

В честь праздника Долина решила поделится поздравлением от студентов Музыкальной Академии. В видеоролике ученики джаз-певицы спели знаменитую песню Милявской «На Титанике».

«Желаю тебе мудрости, сил, любви, гармонии и процветания! Пусть высшие силы помогают всегда, во всем! Пусть все надежды и мечты сбываются! Пусть радуют близкие и плывут на одной волне с тобой!» — написала Лариса Александровна.

Заметим, сегодня, 14 ноября, советская, российская, украинская эстрадная певица, телеведущая, актриса, режиссёр, продюсер Лолита Милявская праздует свое 59-летие.