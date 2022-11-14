Назван Топ-10 актёров, кому больше всего верят россияне

Исследовательским холдингом «Ромир» было проведено исследование. Главная цель - определить, кто из отечественных кино- и театральных актеров пользуется у россиян наибольшим доверием.

Итак, лидерство в данном рейтинге доверия осенью текущего года за известным режиссёром Никитой Михалковым. На втором месте топ-10 оказался художественный руководитель театра им. Чехова Константин Хабенский. Замыкает тройку худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Вслед за ними в топ-10 попали актёр Дмитрий Певцов, артистка Юлия Меньшова, звезда кино Мария Шукшина, сбажавшая из РФ Чулпан Хаматова, Николай Цискаридзе, а также Иван Охлобыстин и Владимир Машков.