Ольга Бузова с детьми Киркорова появилась на премьере мультфильма в Москве

В московском киноцентре «Октябрь» состоялся закрытый показ анимационного мультфильма «Чинк: хвостатый детектив». Первыми зрителями этой новинки стали звезды со своими детьми.

Ольга Бузова появилась на красной дорожке в компании детей Филиппа Киркорова — Мартина Кристена и Аллы Виктории. Телеведущая передала поп-королю пламенный привет. Певица сообщила, что у них сегодня прекрасная компания.

Между прочим, Ольга осталась на премьерный показ. Бузова с удовольствием посмотрела новый мультик, герои которого говорили голосами всеми любимых артистов: Эвелины Бледанс, Александра Олешко, Ивана Чабана и Мирославы Карпович.

Музыку к мультипликационному фильму написал диджей Грув. К слову, он тоже появился на премьере «Чинк: хвостатый детектив» со своим сыном.