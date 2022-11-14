Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов передал свои песни воспитаннику Оренбургского детдома

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Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов передал свои песни воспитаннику Оренбургского детдома
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Фото из открытых источников

Основатель популярной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов незадолго до смерти передал участнику музыкального телешоу «Ты супер!» права на песни. Об этом поведала Лариса Янченко, директор Оренбургского детского дома.

Стоит отметить, что именно в детском доме зародился легендарный коллектив.

«Есть Кирилл Ракуши, который принимал участие в проекте «Ты супер!» Он (Сергей Кузнецов. — прим. ред.) сказал: «у меня есть для вашего юноши песни. Хочу, чтобы именно он их спел». Только мы проговорили с педагогом по вокалу, а тут пришло такое печальное известие», — заявила директор в программе «Ты не поверишь!».

Также Лариса отметила, что несмотря на небольшое расстояние между детским домом и жильем Кузнецова, он очень редко заходил в гости.

Примечательно, Сергей Борисович умер 7 ноября в 58 лет. Смерть автора песен наступила из-за сердечного приступа. Церемония прощания прошла в Оренбурге 13 ноября.

Кирилл Ракуши

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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