Отставной генерал США Бен Ходжес прогнозирует зимой наступление ВС Украины в Крыму

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Отставной генерал США Бен Ходжес прогнозирует зимой наступление ВС Украины в Крыму
Политика
Фото из открытых источников

По словам генерала в отставке США Бена Ходжеса, боевые действия в Украине будут продолжаться зимой. Офицер считает, что ВС Украины не сделают паузу на зимний период.

ВСУ продолжат давление на ВС РФ, не давая возможности укрепить оборону. Ходжес подчеркивает, что после освобождения Херсона ракетные системы, включая "Хаймарсы", смогут доставать до территорий, которые прилегают к Крымскому полуострову.

Как говорит американский генерал, приблизительный радиус действия РСЗО Himars на Херсонщине позволит накрыть группировку российских войск, размещенных на левобережье Днепра.

 

«Я предполагаю, что скоро это начнется и существенно ослабит российскую оборону и локализацию к северу от Крыма. Это также ясно показывает, почему ATACMS будут иметь положительный эффект против баз  РФв Крыму», — уточнил экс-командующий американскими войсками в Европе.

Он добавил, что сейчас не XVIII век, поэтому даже зимой HIMARS будут стрелять из Херсона. Подступы к полуострову в пределах досягаемости:

Это тоже ослабит российскую оборону, в то же время «левое крыло» контрнаступления возьмет Мариуполь и Мелитополь к январю. Затем начнется решающий этап запланированной кампании — это освобождения Крыма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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