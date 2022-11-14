Анна Корсун подверглась критике украинцев после выпуска фрагмента новой песни

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Анна Корсун подверглась критике украинцев после выпуска фрагмента новой песни
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Фото из открытых источников

Украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун), которая родилась в украинской городе Павлограде, 13 ноября опубликовала фрагмент новой песни. Композиция посвящена ее новорожденному ребенку. Но артистка нарвалась на жесткую критику со стороны соотечественников.

Песня была написана на английском языке. Сама певица сообщила, что хит посвящен "ее малышу". Поклонники разделились на два лагеря. Некоторые комментаторы рады возвращению MARUV после декрета и с нетерпением ждут выхода ее композиции, и тех фанатов, кого публикация Анны разозлила.

Несмотря на рождение первенца, Корсун подверглась критике в начале СВО за нежелание озвучивать свою политическую позицию.

 

Почему песня на английском языке? Чтобы не обидеть никого? Чтобы на двух стульях усидеть.
Своим молчанием все сказала. Ты предательница
И ни слова о войне! Тебя что это не беспокоит?
Люди в комментах ненормальные, ведь поздравляют предательницу нашего народа, - пишут возмущенные украинцы.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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