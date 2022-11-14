Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что имена для внуков выбирались без его участия

Иосиф Пригожин, знаменитый российский продюсер, пожаловался, что дети не советовались с ним при выборе имен для внуков. Об этом супруг Валерии сообщил в эфире передачи "Звезды сошлись".

Со слов Пригожина, ни его дочь Даная, ни сын Валерии Арсений, которого он с детства воспитывал как родного, не просили совета по поводу выбора имен для своих детей.

Даная и ее муж мальчика решили назвать Даниэлем в часть брата ее супруга. Арсений и его возлюбленная Лиана соединили буквы своих имен и таким образом получили имя для дочки Селин.

Несмотря на это, Пригожиным с теплом и огромной любовью относится как к родному внуку, так и к дочке приемного сына. Он вместе с Валерией часто остаются с детьми и с удовольствием проводят с ними время, делая совместные фото во время прогулки.