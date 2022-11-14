Ресторатор Александр Белькович выбыл из шоу «Маска. Танцы» на СТС

В шестом выпуске телевизионного шоу «Маска. Танцы» на канале СТС выбыл Снежный Барс. В костюме Снежного Барса скрывался ресторатор и телеведущий передачи «ПроСто Кухня» Александр Белькович.

Судьи не смогли угадать, кто прячется за этой маской. Сам Белькович сказал, что он не сожалеет об уходе с программы.

«Мы даже себе представить не могли! Ведь мы думали, что это кто-то с СТС должен быть», — заявил Сергей Светлаков, говоря о личности Снежного Барса.

«Я вам подарю свои кулинарные книги», — ответил членам жюри шеф-повар после разоблачения.

Напомним, в минувшем выпуске шоу «Маска. Танцы» покинул Дискошар. В костюме пряталась самая известная российская сваха Роза Сябитова. Некоторые судьи изначально настаивали на том, что в образе Дискошара может скрываться ведущий Леонид Якубович.