Режиссера детского спектакля возмутили жалобы родителей на «усатую принцессу»

Жалобы родителей на детский спектакль, в котором принцессу играет мужчина с усами, это доносы. Об этом заявила режиссер Полина Кардымон.

«Не успели выпустить премьеру 6+ „Принцесса и Людоед“, как на этот спектакль после первых показов написали доносы в Минкульт», — возмущена Кардымон.

Возмутил режиссера факт написания «доносов» на постановку, где принцессу играет актер с черными усами, который одет в белую пачку балерины. По ее словам, из-за этого Министерство культуры Новосибирской области созывает этическую комиссию для просмотра спектакля на факт пропаганды ЛГБТ.

Заметим, что сам спектакль анонсировали на сайте молодежного «Первого театра». Премьера постановки прошла в конце октября. Все роли играют мужчины.