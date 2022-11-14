SHAMAN покорил посетителей концерта в городе Череповец мощным исполнением патриотической песни «Встанем»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продолжает гастрольный тур по российским городам. Артист решил поделится видеороликом с концерта в Череповце, который состоялся 11 ноября.

На кадрах можно увидеть исполнение патриотической песни «Встанем». Зрители, присутствующие в концертном зале, слушали хит стоя с фонариками на телефонах. Пронзительное исполнение музыканта покорило сердца местных слушателей. Площадка озарилась сотнями огней.

На экране над площадкой в это время показывались снимки российских военных.

«Родные, спасибо огромное за потрясающую атмосферу в Череповце. За ваши огоньки, за аплодисменты, которые светились даже так же ярко, как ваши улыбки и взгляды», – написал SHAMAN в Телеграме.

Добавим, что артист продолжает музыкальный тур по России. Следующее на очереди выступление в населенном пункте Ярославль.