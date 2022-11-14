Синоптики неожиданно спрогнозировали в России «климатический ужас» с 15 ноября 2022 года

Жителей России с 15 ноября 2022 года ожидает настоящий «климатический ад». Синоптики призвали россиян готовиться к погодным безумиям, которые наступят уже на следующей неделе. Об этом пишет портал «PRIMPRESS».

В европейскую часть Российской Федерации придет морозная, снежная зима. Синоптики предупреждают о резкой смене погоды в столице и регионе. Если в понедельник в Москве будет +4 градуса, то во вторник резко похолодает до 0. На выходные столбики термометров опустятся до -6 градусов днем, и -20 ночью. После 21 ноября центр РФ тоже ждет сильное похолодание. Ожидаются морозы до -17 градусов, метели, снегопады.

Заметим, что такая самая ситуация ожидается в Петербурге. Правда, там столбики термометров ночью опустятся до -11 градусов. Снегопадов пока что в северной столице ждать не стоит.



