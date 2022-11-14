Стало известно, как умирали участники музыкальной группы «Ласковый май»

7 ноября умер создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Композитор написал десятки хитов для легендарного коллектива, включая песню «Белые розы» и «Седую ночь». Ему на момент смерти было 58 лет.

23 июня 2022 года ушел из жизни экс-солист Юрий Шатунов. Артист скончался в Подмосковье от острой сердечной недостаточности в 48 лет.

Стоит сказать, что это далеко не единственные смерти, которые связаны с культовым коллективом. За все годы существования «Ласкового мая» умерли 18 человек, причастных к нему.

Первым постигло несчастье 19-летнего барабанщика Игоря Игошина. Певец поругался с гостем на свадьбе друзей, а после конфликта его обнаружили мертвым.

Следующим умер клавишник Михаил Сухомлинов. Исполнителя застрелили после посиделок с Юрием Шатуновым по дороге домой. Ему исполнилось всего 18 лет.

Солист Юрий Барабаш (погиб в 22 года), а также певец Юрий Гуров (умер в 41 год) разбились в ДТП.

34-летний клавишник коллектива Арвид Юргайтис уснул в кровати с непотушенной сигаретой и в итоге отравился угарным газом.

Вокалистка Влада Московская скончалась от сердечной недостаточности.

Клавишник «Ласкового мая» Алексей Бурда умер от алкогольного отравления в 2012 году.

Солист Александр Прико ушел в мир иной от онкологии, а причиной смерти музыканта Вячеслава Пономарева в 37 лет стал туберкулез.