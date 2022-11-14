Стало известно, как умирали участники музыкальной группы «Ласковый май»

Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ
В очередном выпуске шоу «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ участники расследуют смерть Пьера Нарцисса. Артист умер от остановки сердца после
Певец Филипп Киркоров заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву, призвав оставить ее в покое. Об этом поп-король российской эстрады заявил в эфире
Автор песен Вячеслав Малежик вновь вернулся на сцену. 75-летний музыкант стал участником третьего сезона телешоу «Суперстар! Возвращение» на канале
Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники
Московских школьников и воспитанников детсадов приучают правильно питаться с помощью кулинарных мастер-классов. Вместе с поварами комбинатов питания,
В петербургском метро вывели на «красную» ветку первый состав вагонов «Балтиец», одним з первых пассажиров стал губернатор Александр Беглов. Во время
Российский политолог Сергей Марков считает, что власти РФ сейчас демонстрируют «полное отстранение». В своем телеграм-канале под названием «Логика
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