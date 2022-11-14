Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала выступление музыканта Вячеслава Малежика

Автор песен Вячеслав Малежик вновь вернулся на сцену. 75-летний музыкант стал участником третьего сезона телешоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Во второй программе, которая вышла на экраны в минувшее воскресенье, 13 ноября, артист исполнил композицию «Я милого узнаю по походке». Первой выступление Малежика оценивала телеведущая Лера Кудрявцева. Называя певца «Дядя Слава», блондинка призналась, что она разочарована.

«Дядя Слава, смотрите, какая произошла петрушка. Вы меня не смогли удивить. Песню «Я милого узнаю по походке» спеть для вас, как дышать. То есть, вы ее спели, как все песни. Понятно, это было талантливо, но я не удивлена: «Вау, а дядя Слава так может!» То есть, я и так это знала, как вы умеете петь. Извините меня», - заявила Кудрявцева.