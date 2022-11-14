Тяжелобольной эстрадный певец Юрий Антонов внезапно вернулся в Россию

Эстрадный певец Юрий Антонов внезапно вернулся в Россию. Реабилитация, которую мэтр проходил в австрийской клинике, подошла к концу. Результатами лечения он доволен. Хотя полностью устранить сильные боли в ноге до конца не удалось.

Сейчас буду продолжать лечение в Москве. Состояние улучшается, хотя о полном выздоровлении речи пока не идет. Боли есть и они доставляют немало проблем, - сказал Антонов.

Сильнейшие проблемы у Юрия Михальевича начались еще года три назад. Тогда артист неудачно подвернул ногу. В результате он был вынужден обратится за помощью к медикам. Артисту посоветовали одну из клиник в Австрии. Там врачи провели знаменитости сложную операцию, они буквально по частям собрали его колено.

Из-за сильных болей Антонову предложили заменить сустав. Операцию вновь решил сделать в Австрии. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако постоянная боль и ограниченность в движении сохранились.