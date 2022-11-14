Тодоренко почти раздела своего партнёра в шоу «Ледниковый период»

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Тодоренко почти раздела своего партнёра в шоу «Ледниковый период»
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Фото из открытых источников

Как известно, телеведущая Регина Тодоренко является участницей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Звезда телевидения выступает в паре с известным фигуристом Александром Энбертом.

В очередном, пятом выпуске певица перевоплотилась в роковую женщину. Тодоренко появилась в красном сексуальном наряде, а Александр в классическом костюме. В порыве страсти Регина оторвала рукав партнеру, почти его раздев. В результате фигурист остался на льду лишь в одних штанах и майке.

«У меня аж сердце екнуло», - отметила Навка после их выступления.

Одобрила катание пары Татьяна Тарасова.

«Мне понравилось все в этот раз», - призналась заслуженный тренер.
Ведущая показала членам жюри, что выучила новые элементы для проката и поддержки. Но несмотря на это, судьи оценили старания артистки весьма скромно. За технику пара получила 5, 82 балла, за артистизм – 5,88 балла.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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