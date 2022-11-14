В Казахстане отменили концерты Полины Гагариной из-за открытой поддержки СВО РФ

СМИ Казахстана написали об отмене анонсированного в стране концерта певицы Полины Гагариной. В публикации сказано, что организаторы решили отменить гастроли российской артистки после того, как обрушились многочисленные гневные запросы жителей Казахстана, включая известных публичных персон.

По информации издания arbat.media, в адрес организаторов выступления Гагариной начали поступать заявления, в которых исполнительницу назвали "z-артисткой" и вспомнили ее участие в митинг-концерте в Лужниках в марте. Тогда на главной столичной арене отмечали 8-летние вступления Крыма в состав России.

После шумихи билеты на официальном сайте купить нет возможности. Но пока что в Сети еще можно найти афишу с анонсом выступления.