В Казахстане отменили концерты Полины Гагариной из-за открытой поддержки СВО РФ

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В Казахстане отменили концерты Полины Гагариной из-за открытой поддержки СВО РФ
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Фото из открытых источников

СМИ Казахстана написали об отмене анонсированного в стране концерта певицы Полины Гагариной. В публикации сказано, что организаторы решили отменить гастроли российской артистки после того, как обрушились многочисленные гневные запросы жителей Казахстана, включая известных публичных персон.

По информации издания arbat.media, в адрес организаторов выступления Гагариной начали поступать заявления, в которых исполнительницу назвали "z-артисткой" и вспомнили ее участие в митинг-концерте в Лужниках в марте. Тогда на главной столичной арене отмечали 8-летние вступления Крыма в состав России.

После шумихи билеты на официальном сайте купить нет возможности. Но пока что в Сети еще можно найти афишу с анонсом выступления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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