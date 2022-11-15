45-летней Ольге Орловой подарили эксклюзивную вазу за миллион рублей и сумку бренда Chanel

Певице и ведущей Ольге Орловой подарили вазу за 800 тысяч рублей на ее день рождения. В соцсетях 45-летняя беременная артистка поделилась видеороликом с распаковкой подарков.

Среди презентов оказалась эксклюзивная номерная ваза Lalique. Стоимость подобной составляет 833 500 руб. Еще исполнительница получила вазу Baccarat (за 94 550 рублей), цепочку цвета розового золота за 30 тысяч и браслет за 49 тысяч. Также именинница обзавелась сумкой бренда Chanel. Похвасталась звезда огромным количеством цветов.

Напомним, 13 ноября Орлова отметила с размазхом 45-летие в московском ресторане. Певица отпраздновала радостное событие среди близких и коллег по сцене. Торжество посетили Ксения Бородина, Анна Седакова, Лаура Джугелия, Жасмин, Марина Юдашкина, Владимир Пресняков, Алексей Чумаков.

Позже гости банкета одарили телеведущую восхищенными отзывами и теплыми словами за приятное проведение праздника.