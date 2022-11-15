50-летняя Светлана Пермякова вышла в свет с молодым избранником, который младше нее на 19 лет

В кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла премьера очередной комедии «Умная Маша». Одной из звездных гостей мероприятия стала актриса Светлана Пермякова.

Но звезда сериала «Интерны» пришла в кинотеатр не одна. Сопровождал 51-летнюю артистку театра и кино молодой избранник, продюсер Максим Скрябин.

Когда-то у пары был роман. В 2012 году Светлана родила от него дочку Варвару. Сперва Пермякова скрывала отношения с помощником, поскольку разница в возрасте у них целых 19 лет. Однако, когда беременность знаменитости была очевидной, она решила все-таки признаться, что отцом ее будущего ребенка является Максим.

Правда, до ЗАГСа пара не дошла. А затем влюбленные расстались. Тем не менее, Светлана и Максим до сегодняшнего времени сохраняют дружеские чувства, воспитывают дочь и вместе работают.