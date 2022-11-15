Актер Дмитрий Харатьян признался, что не станет «отмазывать» своего сына от мобилизации

Народный артист России Дмитрий Харатьян сделал заявление в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Он сообщил, что не будет «отмазывать» своего 24-летнего сына от частичной мобилизации.

Иван Харатьян готов пойти на фронт, если призовут.

«Он ранее не служил, в военном билете указано 999 (то есть ограниченно пригоден к службе, не имеет военной подготовки — прим.ред). Сын пока не получал повестки, если получит, то пойдет на фронт. А что? Дело не в папе, правильном государственнике, дело в нем самом. Я хорошо знаю сына, мы с ним говорили на эту тему. Он пойдет, если нужно. Другое дело, какую пользу он принесет. Но Ваня считает, что если надо выполнить долг, то пойдет обязательно. Не собираюсь его отмазывать», — признался актер.

Напомним, у звезды кино двое детей. В браке с Мариной Буримовой у артиста родилась дочь Александра. Через год после развода Дмитрий встретил будущую супругу Марину Майко. В 1997 году пара расписалась, а в 1998 году у супругов родился сын.