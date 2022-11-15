Алена Жигалова возмущена тем, что Ксению Собчак до сих пор не вызвали на допрос и арестовали

Алена Жигалова в своем авторском YouTube-шоу "Алена, блин!" высказалась о телеведущей Ксении Собчак, которая спокойно вернулась в Россию. Журналистка стала фигурантом уголовного дела. Некоторое время она пряталась в Израиле.

Как отметила Алена, против Собчак дали показания бывшие коллеги, которые были арестованы органами правопорядка. Именно Ксения Анатольевна является владелицей Telegram-канала "Тушите свет", руководит всем процессом и вымогала деньги. Но светская львица до сих пор разгуливает по Москве. Теледиву даже не вызвали на допрос.

Жигалова считает, что скандальная звезда подставила друзей. Теперь им нужны деньги на адвокатов, а имущество их арестовывают. По мнению блогера, их нужно срочно выпустить, а Собчак посадить в тюрьму.

"Когда закончишь изворачиваться, врать, что не имеешь никакого отношения к делу. Завела Telegram-канал, задумала на всех сливать компромат, кто не нравится. Хозяйка ходит себе на свободе и не помогает. Она в который раз выйдет сухой из воды", - высказалась Алена.