Алла Михеева заявила, что они разрабатывают новые проекты с Иваном Ургантом

Телеведущая, актриса Алла Михеева рассказала, что шоумен Иван Ургант не переставал работать на Первом после приостановки его шоу «Вечерний Ургант».

Иван Андреевич находится в Москве, он ходит в «Останкино», студию не разбирали. Поэтому, я надеюсь, очень скоро наступит время, когда начнем радовать россиян новыми выпусками и, конечно же, самым замечательным во всем мире ведущим, — объясняет звезда.

Также Михеева призналась, что в данное время они вместе с Ургантом и остальными коллегами работают над новым проектом.

Сейчас в студии снимается новая передача «Мечталлион», ее ведет Митя Хрусталев, — добавила телеведущая.

Актриса откровенничает, что ждет возвращения передачи Урганта и ей жаль, что программа не смогла выйти в свой юбилей.

Очень трудно перестроиться. Вот выходишь ты ежедневно, а в один момент это все прекращается, — пожаловалась она.