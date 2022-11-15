Даня Милохин сообщил, что попал в черный список звезд на российском телевидении

В последнее время кумир молодёжи Даня Милохин частенько мелькает в новостной повестке. После скандального ухода с ледового телепроекта Первого канала блогер решил перезагрузиться и улетел в Дубай, где отдыхает с семьей Джигана и другими не менее известными персонами.

Но радость звезды не продолжалась недолго. Сегодня тиктокер объявил, что у него начались проблемы.

Даня чего ты такой веселый? Он еще просто не знает, что его добавили в черный список и теперь на российское ТВ его не пустят.

Милохин не объяснил, по какой причине попал в немилость и откуда у него такая информация.

Поклонники предполагают, что это случилось из-за выходки в «Ледниковом периоде». Некоторые фанаты телешоу до сих пор переживают за Евгению Медведеву, которой пришлось срочно искать нового партнера.

К слову, друг и коллега Дани Милохина спародировал российского солдата. Из-за этого у парня возникли серьёзные неприятности с представителями государственных органов.