Катя Лель обвинила членов жюри «Суперстар» в несправедливом судействе

Катя Лель стала участницей нового сезона телевизионного шоу "Суперстар". На шоу ей было нелегко. Певицу постоянно критиковали судьи.

В этом году участников проекта оценивают: исполнительница Маша Распутина, телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Стас Пьеха. Катя откровенно заявила, что члены жюри делают это по приказам руководства программы.

"У всех судей, это сто процентов, есть сверху указания, кого держать, кого сливать, а кого не поднимать. Я даже в этом не сомневалась. Это настолько наглядно было продемонстрировано", - говорит звезда.

Лель считает, на телешоу велась своеобразная игра. Она была необходима руководству проекта. Поэтому, если в исполнении песни было все хорошо, то жюри начинает искать изъяны в остальном.

"Начинают предъявлять претензии ко всему, что тебя окружает: балету, декорациям. Это все настолько смешно!" - возмущена певица.