Катя Лель обвинила членов жюри «Суперстар» в несправедливом судействе

Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите
ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении и собираются окружить российскую группировку на берегу Днепра. Из этого следует, что Киев будет
СМИ Казахстана написали об отмене анонсированного в стране концерта певицы Полины Гагариной. В публикации сказано, что организаторы решили отменить
Популярный российский певец Андрей Губин неожиданно вышел в свет. Тяжелобольной исполнитель принял участие в съемках телешоу «Суперстар» на канале
Вокруг детского спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» в Новосибирске разгорелся скандал. Он не на шутку возмутил зрителей. В Минкульт
Репортер Андрей Руденко утром в понедельник, 14 ноября, подтвердил появившиеся в сети сообщения о том, что ВСУ взяли населенный пункт Макеевка на
Вблизи станции «Приморская» петербургского метрополитена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили торговый павильон, препятствующий
Украина может вернуть территорию полуострова Крым без боя. Случиться это может на фоне внутреннего кризиса в России. Об этом министр обороны Украины
Управленческие провалы Александра Беглова и его команды, а также неспособность высокопоставленного чиновника воспринимать критику, находят отражение
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