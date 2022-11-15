Лариса Долина высказалась о популярной российской исполнительнице Mary Gu

Лариса Долина, будучи членом жюри в «Битве поколений», удивила неожиданной похвалой в адрес певицы Mary Gu. Исполнительница редко хвалит коллег по сцене, особенно молодых, но этот случай, похоже, оказался особенным.

Mary Gu получила от Ларисы Александровны целую речь с пояснениями. Артистка не поскупилась на теплые слова в адрес Марии Гусаровой (настоящее имя певицы) , чье творчество ее зацепило.

Я рада, что познакомилась с вашим творчеством, Маша. Это зашло мне. Ты артистка, в тебе все есть: и музыкальность, и вкус, и чувство стиля. Ты очень правильно по-русски поешь. Для меня это важная история.

Многим телезрителям этот комментарий запомнится надолго, поскольку Долина преимущественно не стесняется негативно высказываться о творчестве начинающих коллег по сцене.