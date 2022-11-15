«Ледниковый период»: Конфуз с платьем Аллы Михеевой, Медведева в объятиях Загитовой и первые слезы проекта

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«Ледниковый период»: Конфуз с платьем Аллы Михеевой, Медведева в объятиях Загитовой и первые слезы проекта
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Фото из открытых источников

В предстоящую субботу, 19 ноября, в эфире Первого канала выйдет шестая серия топового телешоу «Ледниковый период».

Во время съемок произошел курьезный эпизод с телеведущей Аллой Михеевой. Она выступает в паре с Иваном Букиным. Пока фигурист обнимал свою партнершу и поздравлял с окончанием проката, платье задралось и не хотело возвращаться на место.

 

Евгения Медведева и Федор Федотов продемонстрировали нежное катание. Они всего второй раз катались вместе в качестве пары. После их номера Алина Загитова обняла участников. Ей зашло и очень понравилось выступление ребят. 

 

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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