«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите
СМИ Казахстана написали об отмене анонсированного в стране концерта певицы Полины Гагариной. В публикации сказано, что организаторы решили отменить
Сергей Соседов решил поделится своим мнением о месте музыканта Леонида Агутина и певца Ярослава Дронова (SHAMAN) на российской сцене. Мнение
Вокруг детского спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» в Новосибирске разгорелся скандал. Он не на шутку возмутил зрителей. В Минкульт
ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении и собираются окружить российскую группировку на берегу Днепра. Из этого следует, что Киев будет
Репортер Андрей Руденко утром в понедельник, 14 ноября, подтвердил появившиеся в сети сообщения о том, что ВСУ взяли населенный пункт Макеевка на
Вблизи станции «Приморская» петербургского метрополитена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили торговый павильон, препятствующий
ВСУ удалось полностью взять под контроль сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил аналитик Дмитрий Снегирев, пишет «Военное дело». Он отметил, что
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