«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут нехотя, найти место в детсаду — невозможно, а жить не на что, поскольку обещанные президентские 10 тысяч растягивается на месяцы.

В Петербург Вера приехала с семьей в марте из Мариуполя. Первой трудностью стало «временное убежище» — документа, который удостоверяет личность на территории России, без него работать нельзя, да и в поликлинику не пустят. Пришлось ждать два месяца. Также выяснилось, что свидетельство многодетной матери в РФ за документ не считается, поэтому никакие льготы не светят.

Специальность супруга Александра не помогла — работать врачам с Украины в стране нельзя без подтверждения квалификации и экзамена.

Светлана 6 месяцев месяцев приехала из Мариуполя в Петербург. На первый месяц их с семьей приютили родственники. Они кормили переселенцев — 10 тысяч единовременного пособия, документы на которое подали еще 11 апреля, пришли 29 июля. Перевод документов на русский растянулся на целых два месяца. Без них устроиться на работу муж не смог. С переломом плеча, полученным на «Азовстали», и инвалидностью Света работодателям неинтересна.

В Петербург Лена с супругом и двумя малышами двух и пяти лет приехала в апреле из Луганской области. Первый месяц прожили у подруги, затем пришлось съехать. Квартиру нашли без мебели и посуды за 20 тысяч. Поначалу спали на полу, а под голову подкладывали куртки. Купили только по две чашки, ложки и тарелки. Устроиться на работу не получалось. Разнорабочий и молодая мать двоих детей, не были востребованы. Бывали дни, когда денег не хватало на еду и проезд в метро. Единовременное пособие девушка получила через 4 месяца после переезда.