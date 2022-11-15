Народный артист РФ Николай Басков был госпитализирован из-за сильных болей в ноге

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Народный артист РФ Николай Басков был госпитализирован из-за сильных болей в ноге
Знаменитости
Фото из открытых источников

Известный российский певец Николай Басков оказался на больничной койке. Народный артист РФ был госпитализирован в московскую клинику. По признанию артиста, причиной этого стала больная нога.

Звезда эстрады принял решение лечь в больницу, чтобы доктора помогли ему избавиться от сильного дискомфорта и боли. Натуральный блондин выразил надежду, что скоро его выпишут домой.

«Выйду через несколько дней», — написал «золотой» голос России.

Поклонники пожелали кумиру скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

Стоит отметить, что недавно в Сети начали обсуждать больной вид Николая и его сильную припухлость. Известная журналистка и блогер Алена Жигалова и вовсе заявила, что исполнитель из-за плохого здоровья не прилетел в Дубай на концерт. После этого появились слухи, что артист серьезно болен. Фанаты стали сильно нервничать и волноваться.

Знаменитость это мнение не подтвердил. А диетолог Марият Мухина в свой черед заявила, что у Баскова есть проблемы эндокринологические проблемы. Также специалист заподозрила у певца гиподинамию, которая влияет на внешний вид, состояние психики и даже может навредить в певческой деятельности.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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