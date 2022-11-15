Опубликованы фотографии и видео с концерта певца Лазарева в Бийске

В минувший понедельник, 14 ноября 2022 года, состоялся очередной концерт популярного эстрадного певца Сергея Лазарева. Выступление проходило в рамках нового турне «Я не боюсь!».

В этот раз исполнитель порадовал своим появлением жителей Бийска (Алтайский край). Концерт прошёл ярко и задорно. Поклонники артиста опубликовали в его официальном Телеграм-канале многочисленные комментарии, в которых поблагодарили Сергея за подаренное феерическое шоу и хорошее настроение. Позже также на канале появились свежие фотографии с концерта.

Напомним, что сегодня, у певца запланировано выступление в Новокузнецке. До этого бывший участник поп-группы Smash!! дал концерт в Барнауле, Новокузнецке, Иркутске и других российских городах.

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