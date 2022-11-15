Певица Клава Кока исполнит песню Гурченко «5 минут» в новом новогоднем фильме РФ

Певица Клава Кока сменила привычное амплуа, снявшись в кино. Молодой артистке досталась роль в популярном новогоднем фильме РФ «СамоИрония судьбы!».

Хотя совсем уйти от привычной карьеры у нее не вышло. Клава исполнит легендарную песню «5 минут» Людмилы Гурченко из киноленты «Карнавальная ночь». Кока перевоплотилась в главную героиню картины. Эту роль в 1956 году сыграла Народная артистка СРСР.

При этом уточняется, что начнет петь ее артистка не за пять минут, а за целых тридцать семь до начала Нового года. Об этом рассказали на канале ТНТ.

Добавим, что дата выхода проекта не раскрывается. Известно только то, что в нем снимаются Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Олег Верещагин, Дмитрий Журавлёв и Екатерина Моргунова.

Певец Хабиб появится в образе Эдуарда Хиля и исполнит свой трек «Ягода малинка», появляясь из огромной ягоды. Люся Чеботина и Денисом Дороховым выступят с песней «Солнце Монако» в образе поп-исполнительницы Britney Spears.