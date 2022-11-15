Пропавший актер телесериала «Ольга» Сергей Романович оказался в Казахстане

Один из самых загадочных персонажей российского кинематографа —звезда фильма «Коробка» и телесериала «Ольга» Сергей Романович. Молодой, успешный актер неожиданно решил принять ислам, переехал в Стамбул, долгое время там жил, вел аскетичный образ жизни, но затем вернулся в Россию и сериал «Ольга».

После этого он вновь исчез. Артист отснялся всего в нескольких эпизода телевизионного проекта. Оказалось, что Романович находится в Казахстане. Сергей не говорит, связан ли его переезд с СВО РФ, однако записывает он видео именно из этой страны и появляется в казахстанских Ютуб-шоу.

Звезда откровенно рассказал, что метался по миру в поисках себя во время сильнейшей депрессии:

У меня были периоды, когда проваливался в апатию. Когда вроде есть все, но не хочется ничего. Хотя снимался в кино, а деньги были. Тогда жил в капсульном отеле в Москве. И ничего не хотел. Люди меня узнавали и были в шоке. Ложился спать я в 7-8 утра, до 4-5 вечера спал, а затем выходил гулять. Просто тусовался, ничего не делал. Недавно полетел в США без семьи. Полгода там жил в коливинге. В хостеле на восемь мест. Также два месяца не делал ничего. Просыпался, шел в уборную, кушал, и обратно. Такие периоды бывали у меня.