Пропавший актер телесериала «Ольга» Сергей Романович оказался в Казахстане

Image 16+
Пропавший актер телесериала «Ольга» Сергей Романович оказался в Казахстане
Знаменитости
Фото из открытых источников

Один из самых загадочных персонажей российского кинематографа —звезда фильма «Коробка» и телесериала «Ольга» Сергей Романович. Молодой, успешный актер неожиданно решил принять ислам, переехал в Стамбул, долгое время там жил, вел аскетичный образ жизни, но затем вернулся в Россию и сериал «Ольга».

После этого он вновь исчез. Артист отснялся всего в нескольких эпизода телевизионного проекта. Оказалось, что Романович находится в Казахстане. Сергей не говорит, связан ли его переезд с СВО РФ, однако записывает он видео именно из этой страны и появляется в казахстанских Ютуб-шоу.

Звезда откровенно рассказал, что метался по миру в поисках себя во время сильнейшей депрессии:

У меня были периоды, когда проваливался в апатию. Когда вроде есть все, но не хочется ничего. Хотя снимался в кино, а деньги были. Тогда жил в капсульном отеле в Москве. И ничего не хотел. Люди меня узнавали и были в шоке. Ложился спать я в 7-8 утра, до 4-5 вечера спал, а затем выходил гулять. Просто тусовался, ничего не делал. Недавно полетел в США без семьи. Полгода там жил в коливинге. В хостеле на восемь мест. Также два месяца не делал ничего. Просыпался, шел в уборную, кушал, и обратно. Такие периоды бывали у меня.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Даня Милохин сообщил, что попал в черный список звезд на российском телевидении

Сегодня, 09:00

Земфира за осенний мини-тур по загранице заработала не менее 74 миллионов рублей

Сегодня, 08:57

SHAMAN заявил, что не обижается на критику Ксении Собчак и Александра Гудкова

Сегодня, 08:48

Пропавший актер телесериала «Ольга» Сергей Романович оказался в Казахстане

Сегодня, 08:28

Алла Михеева заявила, что они разрабатывают новые проекты с Иваном Ургантом

Сегодня, 08:16

Лоза призвал не относиться серьезно к словам попавших под санкции России актеров

Сегодня, 08:09

Агата Муцениеце высказала желание снова поучаствовать в шоу «Ледниковый период-2022»

Вчера, 21:37

В Казахстане отменили концерты Полины Гагариной из-за открытой поддержки СВО РФ

Вчера, 21:29

Синоптики неожиданно спрогнозировали в России «климатический ужас» с 15 ноября 2022 года

Вчера, 20:19

Народная артистка России Лариса Долина назвала певицу Лолиту дерзкой и неповторимой

Вчера, 17:16

Сергей Соседов высказал мнение о музыкальной карьере артистов SHAMAN и Леонида Агутина

Вчера, 17:08

Ксения Бородина призналась, что она рада неудачам в жизни бывшего супруга Курбана Омарова

Вчера, 16:55

Тяжелобольной эстрадный певец Юрий Антонов внезапно вернулся в Россию

Вчера, 16:45

Ольга Бузова с детьми Филиппа Киркорова пришла на премьеру мультфильма в Москве

Вчера, 16:36

Тодоренко почти раздела своего партнёра в шоу «Ледниковый период»

Вчера, 15:34

MARUV подверглась критике жителей Украины после публикации фрагмента новой песни

Вчера, 15:25

Режиссера детского спектакля возмутили жалобы родителей на «усатую принцессу»

Вчера, 15:20

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что имена для внуков выбирались без его участия

Вчера, 12:16

Бабичев предрек изменения в российском шоу-бизнесе из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Вчера, 12:06

Московскую квартиру телеведущей Виктории Бони ограбили во время ее поездки во Франции

Вчера, 11:47

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Врач высшей категории Маневич заявил о том, что чистить уши не нужно
  • 13-11-2022, 19:55

Врач высшей категории Маневич заявил о том, что чистить уши не нужно

Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники

«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»
  • 12-11-2022, 13:58

«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»

В петербургском метро вывели на «красную» ветку первый состав вагонов «Балтиец», одним з первых пассажиров стал губернатор Александр Беглов. Во время

Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон
  • Вчера, 12:18

Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите

Певец Пьер Нарцисс вышел на связь с участниками проекта «Битва экстрасенсов»
  • 13-11-2022, 08:50

Певец Пьер Нарцисс вышел на связь с участниками проекта «Битва экстрасенсов»

В очередном выпуске шоу «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ участники расследуют смерть Пьера Нарцисса. Артист умер от остановки сердца после

Гоген Солнцев пожаловался, что его жена Полина Терешкович поправилась до 150 килограммов
  • 12-11-2022, 11:57

Гоген Солнцев пожаловался, что его жена Полина Терешкович поправилась до 150 килограммов

После развода с Екатериной Терешкович Гоген Солнцев неожиданно решил женится на ее дочери Полине. В последнем интервью шоумен признался, что вступил

Телеведущему Дмитрию Нагиеву оперативно нашли замену на вокальном телешоу «Голос. Дети»
  • 12-11-2022, 10:09

Телеведущему Дмитрию Нагиеву оперативно нашли замену на вокальном телешоу «Голос. Дети»

На вокальном телешоу «Голос» продолжаются кадровые перестановки. Уход телеведущего Дмитрия Нагиева из всех музыкальных передач на Первом канале

Новости партнеров
Новости партнеров
Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова
  • 13-11-2022, 17:53

Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

Вблизи станции «Приморская» петербургского метрополитена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили торговый павильон, препятствующий

Bild: После отвода войск из Херсона решающий бой ВС России и Украины произойдет в Запорожье
  • 12-11-2022, 11:03

Bild: После отвода войск из Херсона решающий бой ВС России и Украины произойдет в Запорожье

Запорожская область станет решающим местом сражения между Украиной и Россией. Об этом пишет Bild, отмечая, что сейчас ВСУ не сможет форсировать

Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России
  • Вчера, 14:28

Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России

Украина может вернуть территорию полуострова Крым без боя. Случиться это может на фоне внутреннего кризиса в России. Об этом министр обороны Украины

Репортер Руденко подтвердил, что ВСУ зашли в Макеевку
  • Вчера, 12:48

Репортер Руденко подтвердил, что ВСУ зашли в Макеевку

Репортер Андрей Руденко утром в понедельник, 14 ноября, подтвердил появившиеся в сети сообщения о том, что ВСУ взяли населенный пункт Макеевка на