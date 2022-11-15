SHAMAN заявил, что не обижается на критику Ксении Собчак и Александра Гудкова

Россияне в восторге от патриотических песен певца SHAMAN. Но есть те, кто высказал негативную оценку. Ксения Собчак скептически отнеслась к некоторым хитам артиста. К примеру, у журналистки возникли вопросы к словам: «Я русский всему миру назло».

«Ну честно, я не понимаю, зачем для самоидентификации всегда кому-то нужно себя противопоставлять», — писала телеведущая.

SHAMAN после очередной публикации Собчак в его адрес решил высказаться. Но его ответ оказался доброжелательным.

«Должен поблагодарить за такую мощную раскрутку и продвижение творчества. Записал видеообращение, сказав спасибо. И в этом никакой иронии нет с моей стороны, как многие подумали. Это ее реакция на мои хиты. Реакция необычная, но она имеет полное право. Пусть сказала что-то не лестное, зато сколько людей обо мне узнали. За что я благодарен», — сказал Ярослав.

Не держит зла певец на Александра Гудкова, который снял пародию на его композицию «Я русский». 30-летний исполнитель уверен, что Александру искренне понравилась его песня. Дронов поблагодарил комика за дополнительный пиар и привлечение внимания к его творчеству.