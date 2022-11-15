SHAMAN заявил, что не обижается на критику Ксении Собчак и Александра Гудкова

Многие думают, что нужно регулярно чистить уши, но это не так. По словам врача высшей квалификационной категории и врача-оториноларинголога клиники
В петербургском метро вывели на «красную» ветку первый состав вагонов «Балтиец», одним з первых пассажиров стал губернатор Александр Беглов. Во время
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите
В очередном выпуске шоу «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ участники расследуют смерть Пьера Нарцисса. Артист умер от остановки сердца после
После развода с Екатериной Терешкович Гоген Солнцев неожиданно решил женится на ее дочери Полине. В последнем интервью шоумен признался, что вступил
На вокальном телешоу «Голос» продолжаются кадровые перестановки. Уход телеведущего Дмитрия Нагиева из всех музыкальных передач на Первом канале
Вблизи станции «Приморская» петербургского метрополитена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили торговый павильон, препятствующий
Запорожская область станет решающим местом сражения между Украиной и Россией. Об этом пишет Bild, отмечая, что сейчас ВСУ не сможет форсировать
Украина может вернуть территорию полуострова Крым без боя. Случиться это может на фоне внутреннего кризиса в России. Об этом министр обороны Украины
Репортер Андрей Руденко утром в понедельник, 14 ноября, подтвердил появившиеся в сети сообщения о том, что ВСУ взяли населенный пункт Макеевка на
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