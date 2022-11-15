Стало известно, куда исчез актер из «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни» Сергей Жигунов

Российский актер Сергей Жигунов запомнился зрителю образом романтичного Александра Белова из «Гардемаринов» и продюсера Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня». Но что сейчас стало с ярким артистом и куда он исчез.

В настоящее время он снимается в кино, однако проекты с его участием не так успешны. Актера преследует череда неудач. Сергей потерял квартиру на Мосфильмовской улице. Банк забрал у Жигунова недвижимость в 103 квадратных метра за долги в размере 36 млн рублей. Деньги он взял на съемки проекта, который не окупился. Но даже после того как элитная недвижимость отошла банку, он остался должен 15 млн рублей. Артисту пришлось продать дом, баню, земельный участок и гараж. Сейчас у него остались одна квартира и два авто.