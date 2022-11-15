Стало известно, куда исчез актер из «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни» Сергей Жигунов

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Стало известно, куда исчез актер из «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни» Сергей Жигунов
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Фото из открытых источников

Российский актер Сергей Жигунов запомнился зрителю образом романтичного Александра Белова из «Гардемаринов» и продюсера Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня». Но что сейчас стало с ярким артистом и куда он исчез.

В настоящее время он снимается в кино, однако проекты с его участием не так успешны. Актера преследует череда неудач. Сергей потерял квартиру на Мосфильмовской улице. Банк забрал у Жигунова недвижимость в 103 квадратных метра за долги в размере 36 млн рублей. Деньги он взял на съемки проекта, который не окупился. Но даже после того как элитная недвижимость отошла банку, он остался должен 15 млн рублей. Артисту пришлось продать дом, баню, земельный участок и гараж. Сейчас у него остались одна квартира и два авто.

Ко всему прочему добавились проблемы со здоровьем. В 2020 году звезда кино был госпитализирован с тяжелой формой коронавируса. В конце октября СМИ сообщили о его кончине. На это Жигунов отреагировал с юмором.

В 2018 году на ежегодном Южно-Сахалинского кинофестиваляе «Утро Родины» Сергей встретил журналистку Викторию Ворожбит и вскоре у пары завязались отношения. В 2020 году влюбленные расписались. Они до сих пор вместе. Актера нет в соцсетях и он ведет весьма закрытый образ жизни.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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