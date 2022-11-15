Супруга Джигана Оксана Самойлова не стала молчать на критику воспитания 11-летней дочери

Подписчики Оксаны Самойловой активно комментируют как ее фигуру, так и внешний вид ее дочерей. Сама звезда неоднократно игнорировала невоспитанных подписчиков, но на этот раз не удержалась. Как говорится, накипело. Девушка решила расставить все точки над i и написала большой пост.

«Многие упрекают меня за то, что позволяю детям быть такими, какими они хотят быть. Сперва мы даем им жизнь и защиту, а затем свободу выбора и поддержку».

Пост звездная мама сопроводила снимками 11-летней дочери Ариелы. Подписчики Самойловой считают, что для своих лет девочка выглядит взросло: она красится, носит не детскую одежду, ходит с распущенными волосами.

Оксана объяснила, что проводит много времени со своими детьми, поэтому «очень тонко чувствует все их потребности».

У старшей дочери, по словам супруги Джигана, потребность в свободе появилась, поэтому ограничивать ее она не собирается. Блогер хочет, чтобы девочка оставалась ее под опекой всю жизнь, хотя понимает, что это невозможно.