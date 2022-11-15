Актер Оскар Кучера эмоционально высказался в адрес актера Панина после его критики России

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Актер Оскар Кучера эмоционально высказался в адрес актера Панина после его критики России
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Фото из открытых источников

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который с первых дней выступает против спецоперации и занимает антироссийскую позицию, нарвался на гнев коллег. Телеведущий и актер Оскар Кучера в своих социальных сетях решил рассказать правду об артисте.

Артистом, Лешик, ты никогда не был. Таланта в тебе было не больше чем гвоздей в рыбном пузыре. Ты всегда был глуп, высокомерен по отношению к другим группам, с которыми работал. Я тебя защищал в шоу из-за наших человеческих отношений. Но, известно, чем меньше таланта, тем больше гонора, – высказался Кучера о звезде «Жмурок».

Шоумен считает, что сама судьба дала Алексею Панину залезть в мире кинематографа на самую вершину благодаря лицу. А что касается театра, этого мало, поэтому он в спектаклях не играет. По словам Оскара, актер профукал все сам, теперь же обвиняет всех подряд.

Судьба дала шанс на роже залезть на вершину, театр такого шанса не дал, там лица мало, там способности нужны, а ты, дурачок, всё пр***ал, а затем обвинил других в том, что тебя, дескать, обидели бедненького, - добавил актер.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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