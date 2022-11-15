В Сети обсуждают возможную беременность жены актера Павла Прилучного Зепюр Брутян

В последнее время 26-летняя супруга актера Павла Прилучного отдает предпочтение свободным нарядам. Хотя еще несколько месяцев назад артистка блистала на светских мероприятиях в весьма облегающих коротких платьях.

Подписчики Зепюр заподозрили актрису в беременности. Вчера пара посетила премьеру фильма «Слон», в котором Прилучный сыграл одну из ролей. Брутян решила поделится своими впечатлениями от просмотра картины. Для выхода в свет молодая харизматичная актриса с армянскими корням выбрала длинное полуоблегающее платье.

Пользователи заметили округлившийся животик красотки. Правда, некоторые поклонники посчитали, что поскольку актриса не отказывала себе в еде, ни о какой беременности не может быть речи.

Напомним, Прилучный и Брутян расписались в середине мая. В конце августа сыграли свадьбу. Актриса была удивлена быстрым решением Павла узаконить их отношения, но тянуть время не стала.