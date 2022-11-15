Земфира за осенний мини-тур по загранице заработала не менее 74 миллионов рублей

Артисты, сбежавшие из России после начала спецоперации, чтобы выжить за рубежом, снижают ценники. Но продолжают трудиться. Стало известно, сколько заработала певица Земфира, которая уехала из РФ во Францию, за осенний мини-тур за границей.

По предварительным данным, на чужбине артистке пришлось снизить ценник. В ином случае билеты продать не удалось бы. Гастрольный европейский тур стартовал в октябре. В туре было 11 европейских городов. Последний концерт прошел в ноябре в Лондоне. Все пять тысяч зрительских мест были проданы.

В Париже зал рассчитан на 1300 мест, аналогичная вместимость на других площадках. Средняя цена билета составляла 100 евро. Средний гонорар Земфиры за концерт — от 110 тысяч евро, плюс деньги команде. То есть, за мини-тур исполнительница получила примерно 74 миллионов рублей.

При этом звезда активно готовится в Новому году. Хотя если ранее гонорар за предновогоднее выступление составлял 200 тысяч евро, то сейчас аппетиты Земфире пришлось поубавить— она просит в два раза меньше, то есть 100 тысяч евро. По слухам, есть несколько заказов на предстоящие праздники за границей от соотечественников.