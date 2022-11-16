15-летняя дочь певицы Глюкозы призналась, что долгое время сидела на сильных транквилизаторах

Дочь певицы Глюкозы пошла по стопам свей звездной матери. Лидия Чистякова-Ионова выступает под псевдонимом ray! У артистки есть армия поклонников, с которыми она делится личным.

В микроблоге 15-летняя девушка призналась, что из-за бессонницы употребляла психотропные препараты.

«У меня бессонница. Купила чай для сна. Долгое время сидела на транквилизаторах, были проблемы со сном. Летом с них слезла. Но проблема не ушла. Решила пить травы, полезные чаи вместо таблеток», — написала она.

Кстати, сейчас Лидия переживает непростой период. Звездная мама поддерживает дочь, несмотря на ее пристрастие к курению. Из-за этого девушку даже отчислили из 2-х школ. Родители позволяют наследнице выражать сове мнение и быть индивидуальной личностью, то есть красить волосы, прокалывать пирсинги, наносить яркий макияж.