44-летняя комедийная актриса Ольга Картункова собирается выйти замуж и планирует обряд венчания

Комедийная актриса РФ и экс-участница КВН Ольга Картункова неожиданно сделала шокирующее заявление. Она сообщила, что готовится выйти замуж. Эту радостную новость юмористка озвучила в эфире телешоу «Женский клуб» на канала ТНТ.

В программе обсуждалась тема — плюсы и минусы гражданского брака.

«Мне сделали предложение, пока хочу пожить, посмотреть. Хорошо, что не давит никто, не торопит. Склоняюсь к венчанию, хочу все просто, в штампе я ранее была», — призналась Ольга.

Слова Картунковой удивили ее поклонников. Ведь с 1997 года актриса состоит в браке с Виталием Картунковым, у них есть взрослые дети — дочь Виктория и сын Александр. Новостей о разрыве супругов не было, хотя периодически в разговорах 44-летней артистки проскакивала фраза о «первом супруге».

Стоит добавить, что недавно она женила сына. Свадьба прошла очень организованно и весело.