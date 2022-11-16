Актер Иван Охлобыстин отказался связывать происхождение скандального клича «гойда» с опричниной

Иван Охлобыстин прибыл в Донецк. Туда он доставил гуманитарную помощь, предназначенную для подразделений ДНР на линии соприкосновения.

Во время пребывания на Донбассе российский актер рассказал о происхождении клича «гойда». Кстати, это слово он выкрикивал на Красной площади 30 сентября. Такой поступок звезды вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

По словам артиста, это такой забытый клич, который нередко приписывают опричникам. Хотя это не совсем верно, указал Иван. Охлобыстин добавил, что междометие образовалось за 300 лет до возникновения опричничны на Руси.

Напомним, также со сцены в октябре сценарист призывал называть СВО «священной войной». Он говорил о «древнерусском междометии «гойда», которое «значит призыв к действию».

Многие россияне отмечали, что «гойда» был употребим на Руси много лет назад, но в литературе встречаются свидетельства того, что этот клич берет начало еще во времена Ивана Грозного. По некоторым версиям, он был популярным у опричников.

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