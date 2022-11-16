Актриса Яна Поплавская сообщила об издевательствах своего первого супруга Гинзбурга

В свое время Яна Поплавская ушла от режиссера Сергея Гинзбурга к радиоведущему Евгению Яковлеву. В итоге недавно за него она вышла замуж. Экс-супруг долго не мог простить своей возлюбленной и всячески ей мстил.

Кинодеятель оставил артистку, которая родила ему двоих детей - сыновей Клима и Никиту - ни с чем. Он издевался над своей избранницей, которая выбрала другого мужчину.

«У меня трещало все, разводилась, остались дети голыми и босыми. У меня было 69 тысяч на карте. Сергей говорил, у тебя высокий IQ, и ты не можешь понять, почему такое число на карте. Ты Рак, я тебя раком поставил, поскольку ты ушла», — призналась Яна Евгеньевна во время программы «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым на «Россия 1».

Напомним, что актриса и режиссер прожили в браке 25 лет. По признанию Яны, первые десять лет она прожила как будто в розовых очках и была счастлива. С проблемами супруги боролись вдали от камер и не выносили сор из избы. Артистка сейчас говорит, что трижды уходила от Гинзбурга и хотела развестись, однако боялась осуждения.